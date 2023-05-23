Фирмино может отправиться к Роналду

Бразильский форвард Роберто Фирмино, который покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона, может продолжить карьеру за пределами Европы. По сведениям инсайдера Руди Галетти, у игрока есть варианты трудоустройства на Ближнем Востоке.

В услугах Фирмино заинтересован один из клубов чемпионата Саудовской Аравии, название которого пока не афишируется. Бразилец достанется новому работодателю бесплатно, поскольку его контракт с мерсисайдцами истекает в конце следующего месяца.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии 31-летний форвард провел 24 матча, забил десять мячей и сделал четыре результативные передачи.