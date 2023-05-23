Эмилиано Мартинес позвал Месси в «Астон Виллу»

Голкипер сборной Аргентины и бирмингемской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес пригласил звездного соотечественника Лионеля Месси в свой клуб.

«Если Месси освистывают в Париже, то он может перейти в «Астон Виллу». Я сделаю ему мате и буду готовить жаркое на каждых выходных. Готов урезать свою зарплату ради него. Сделаю все возможное для его трансфера», - передает слова Эмилиано ESPN.

Срок трудового соглашения Месси с «ПСЖ» рассчитан до завершения нынешнего сезона. Ранее в СМИ сообщалось, что 35-летний аргентинец может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Клуб «Аль-Хиляль» готов платить Лео порядка 500 миллионов евро в год.