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Эмилиано Мартинес позвал Месси в «Астон Виллу»

23 Мая 2023 • 09:55 Комментировать

Голкипер сборной Аргентины и бирмингемской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес пригласил звездного соотечественника Лионеля Месси в свой клуб.

«Если Месси освистывают в Париже, то он может перейти в «Астон Виллу». Я сделаю ему мате и буду готовить жаркое на каждых выходных. Готов урезать свою зарплату ради него. Сделаю все возможное для его трансфера», - передает слова Эмилиано ESPN.

Срок трудового соглашения Месси с «ПСЖ» рассчитан до завершения нынешнего сезона. Ранее в СМИ сообщалось, что 35-летний аргентинец может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Клуб «Аль-Хиляль» готов платить Лео порядка 500 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Эмилиано Мартинес Астон Вилла
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