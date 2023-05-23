Фердинанд сравнил «Манчестер Сити» с «Манчестер Юнайтед» образца сезона-2007/2008

Легенда английского футбола Рио Фердинанд считает, что «Манчестер Сити» не превосходит «Манчестер Юнайтед» образца сезона-2007/2008.

«Мои поздравления «Сити», три чемпионства подряд, это грозная сила. Эту команду буду упоминать как одну из лучших в истории Премьер-лиги. Они может стать еще лучше, но для этого нужно еще кое-что выиграть. Если «горожане» победят в ЛЧ, то тогда можно говорить о сравнении с «МЮ» сезона-2007/2008. Но пока это рано обсуждать. Сперва пусть выиграют», - передает слова Фердинанда Metro.

В финале Лиги чемпионов «Ман Сити» встретится с миланским «Интером».