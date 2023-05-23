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Неймара не будет в «Манчестер Юнайтед» - названа причина

23 Мая 2023 • 08:23 Комментировать

Журналист Марк Огден прокомментировал информацию о потенциальном переходе нападающего сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймара в английский «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» не ведет переговоров по трансферу Неймара. При нынешних владельцах этого не будет», - оставил сообщение инсайдер в своих социальных сетях.

31-летний нападающий выступает за парижский гранд с лета 2017 года. Контракт Неймара с клубом рассчитан до завершения сезона-2024/2025. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне бразилец провел 20 матчей в Лиге 1, записав на свой счет 13 забитых мячей и 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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