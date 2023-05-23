Ван Дейк назвал форварда, который заменит Фирмино в «Ливерпуле»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк прокомментировал уход из команды бразильского нападающего Роберто Фирмино. Нидерландец назван игрока, который способен заменить южноамериканца в атаке.

«Думаю, Коди Гакпо сможет восполнить потерю Фирмино. Он по-прежнему учится и адаптируется. Для Гакпо это первые полгода в команды, но он хорошо справляется. Ему нужно продолжать двигаться вперед и прислушиваться ко мне», - передает слова Виргила 90min.

Напомним, что Фирмино покинет «Ливерпуль» грядущим летом на правах свободного агента. Цвета мерсисайдского клуба бразилец защищал с 2015 года.