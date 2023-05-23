Лэмпард оценил игру «Манчестер Сити»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением об успешном выступлении «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне. «Горожане» досрочно стали чемпионами АПЛ и претендуют на победу еще в двух турнирах.

«Сити» - потрясающая команда. Именно поэтому они близки к оформлению требла. Последние месяцы «Манчестер» показывает выдающийся футбол. Сейчас их футбол можно назвать эталонным. При этом они продолжают работать. Гвардиола всегда думает, как привнести в команду что-то новенькое», - передает слова Лэмпарда BBC Sport.

Напомним, что в минувший уик-энд «Челси» потерпел поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:1.