Кто в следующем сезоне сможет опередить «Манчестер Сити» в Премьер-лиге

«Манчестер Сити» в третий раз подряд выиграл Премьер-лигу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кому в следующем сезоне будет по силам навязать борьбу «горожанам» за чемпионский титул.

«Манчестер Сити» в третий раз подряд стал лучшей командой Англии. Эта серия стала самой долгой в истории клуба. Ранее трижды подряд Премьер-лигу выигрывал лишь соседний «Манчестер Юнайтед». Если же смотреть всю историю чемпионатов Англии, то никому не удавалось удерживать титул дольше. Также по три победы подряд было у «Хаддерсфилда» в середине 20-х прошлого века, у «Арсенала» в следующем десятилетии и у «Ливерпуля» в 80-х. Кстати, «МЮ» пока остаётся единственным обладателем двух подобных хет-триков – с 1999-го по 2001-й и с 2007-го по 2009-й год. Таким образом, «Манчестер Сити» нацеливается на историческое событие. Кто же может ему помешать?

На самом деле, если смотреть на предстоящий сезон из текущих реалий, то сложно сказать, кто готов бросить вызов «горожанам». «Манчестер Сити» сейчас с отрывом лучшая команда Англии, а соперникам нужно во многом прибавить, чтобы тягаться с подопечными Хосепа Гвардиолы. Тем не менее можно предположить, что это возможно при некоторых вводных.

Очевидно, что начать надо с «Арсенала», который в этом сезоне долгое время был лидером гонки. «Канонирам» в текущем чемпионате не хватило, пожалуй, двух моментов. Во-первых, это, конечно, опыт. «Арсенал» просто отдал те очки, которые обязан был набирать. В решающие моменты лондонцы просто затряслись. Однако как раз в этом сезоне «Арсенал» свой опыт получил, и теперь может им пользоваться. В следующем сезоне «канониры» уже будут понимать, как себя вести в решающие моменты. Во-вторых, лондонцам банально не хватило скамейки. Насколько получится решить эту проблему, покажет лишь лето. «Арсеналу» нужно усиление во все линии, тем более что команде предстоит выступление в Лиге чемпионов, а это само по себе потребует дополнительных ресурсов. Если «канониры» смогут укрепиться, то их шансы на титул возрастут.

Также свергнуть «Сити» попробует «Манчестер Юнайтед». Текущий сезон «красные дьяволы» провели неровно, но в целом за этот год можно поставить клубу четвёрку с минусом. Эрик тен Хаг заложил отличную базу, и при должном развитии команда может стать сильнее и претендовать на самые высокие места. Как и в случае с «Арсеналом», перспективы «МЮ» будут понятны после проведения селекции. Клубу также нужно не просто усиление во все линии, но и качественные новички. «Красные дьяволы» нуждаются в топ-форварде и сильном центральном защитнике, прежде всего. Клубу надо решить и вратарскую проблему, да и не помешает ещё один человек в среднюю линию. В идеале же надо подумать и о крайнем защитнике. В общем, задач довольно много, и опять же надо не забывать, что впереди Лига чемпионов.

Дальше пойдём не по таблице, потому что сбрасывать со счетов«Ливерпуль» не стоит. Несколько лет мерсисайдцы шли ноздря в ноздрю с «Манчестер Сити», но текущий сезон провалили. Этим летом команде нужно не просто усиление, а серьёзное обновление состава. Лидеры прошлых лет сдали, и пришло время искать им замену. При этом селекцию надо провести не только обширную, но и точную. Приобретения «Ливерпуля» последних лет пока не показали себя настолько, чтобы можно было говорить о возвращении команды на прежний уровень. Однако за «Ливерпуль» будет играть факт отсутствия Лиги чемпионов, что поможет экономить силы, особенно весной.

В отличие от «Ливерпуля», у «Челси» и вовсе не будет еврокубков, так что на это вообще не придётся тратить силы. Правда, у лондонцев пока хватает других проблем, которые надо решить. Прежде всего «синим» надо найти тренера. По слухам, с Маурисио Почеттино уже достигнута договорённость, но пока об этом официально не объявлено. В любом случае аргентинцу или иному наставнику придётся лето тратить не столько на поиск усиления, сколько на понимание того, кто вообще нужен команде из текущего ростера, где слишком много футболистов. Если летом и осенью «Челси» не отстанет всерьёз от лидеров Премьер-лиги в таблице, то по ходу сезона лондонцы смогут прибавлять, и их шансы будут расти. Однако пока говорить о перспективах «синих» слишком сложно.

«Ньюкасл» в этом сезоне получит место в Лиге чемпионов, но вот о его перспективе выиграть Премьер-лигу в следующем сезоне имеет смысл говорить только сейчас, после «Ливерпуля» и «Челси». Дело в том, что «сороки» пока продолжают строительство команды. Даже успех в этом сезоне был достигнут во многом благодаря провалу мерсисайдцев и лондонцев. При этом в следующем сезоне «Ньюкаслу» предстоит играть в Лиге чемпионов, что добавит проблем на внутренней арене. Подопечным Эдди Хау необходимо очень серьёзно укрепиться, чтобы надеяться на титул, но совсем уж сбрасывать со счетов команду не стоит.

Может ли кто-то ещё побороться за титул? Скорее нет, чем да. Даже о перспективах «Тоттенхэма» говорить в этой связи сложно. «Шпоры» также без тренера, рискуют потерять Гарри Кейна, и представить, что команда преобразится настолько сильно, чтобы побороться за чемпионство, довольно сложно. Конечно, хотелось бы увидеть какую-то сенсацию вроде «Лестера» эпохи Клаудио Раньери, но всерьёз рассчитывать на это не стоит. «Брайтон», который прогрессирует, летом, видимо, потеряет Алексиса Макалистера и Мойсеса Кайседо, что серьёзно ослабит коллектив. «Астон Вилла» планирует серьёзно усилиться, но тоже вряд ли стоит ждать борьбы за чемпионство.

Чемпионская гонка во многом будет зависеть от самого «Манчестер Сити». Если в этом году команда выиграет Лигу чемпионов, то это может расслабить коллектив, ведь главная задача будет выполнена. В любом случае надо будет прежде всего следить именно за «горожанами».

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Роман Андреев