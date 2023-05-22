Тухель хочет подписать топ-полузащитника для «Баварии»

«Бавария» работает над усилением состава в летнее трансферное окно. Как сообщает немецкий Sky, мюнхенцы хотят заполучить Деклана Райса, которого считают одним из лучших опорных полузащитников в мире на текущий момент. Отмечается, что подписать Райса очень хочет главный тренер «Баварии» Томас Тухель. Молодой специалист на 100% вовлечён в стартовавший переговорный процесс.

При этом в «Баварии» осознают давление, которое на Райса оказывает «Арсенал». Лондонцев тоже активно связывают с этим футболистом.

24-летний Деклан Райс оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 80 миллионов евро.