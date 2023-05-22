Гравенберх решил уйти из «Баварии» и выбрал новый клуб

Полузащитник Райан Гравенберх открыто говорил, что рассчитывал на более весомую роль в «Баварии». В летнее трансферное окно 21-летний нидерландский футболист хочет сменить клубную прописку. Как сообщает Fichajes, Гравенберх планирует сказать руководству мюнхенского клуба о желании перебраться в «Ливерпуль».

В «Ливерпуле» на лето намечается серьёзная перестройка состава. Клуб уже объявил об уходе нескольких полузащитников, поэтому подписание Гравенберха вписывается в стратегию мерсисайдцев.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Райана Гравенберха в 30 миллионов евро.