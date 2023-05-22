«Атлетик» может подписать игрока «Манчестер Сити»

«Атлетик» из Бильбао занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании и имеет шансы на выход в еврокубки. При получении билета в один из турниров УЕФА баски будут пытаться усилить свой состав в летнее трансферное окно.

Как сообщает Fichajes, «Атлетик» может попытаться вернуть в свои ряды Эмерика Лапорта. 28-летний защитник в последнее время получает не так много игрового времени в «Манчестер Сити», поэтому он будет заинтересован в смене клубной прописки.

В своё время Лапорт провёл за «Атлетик» 222 официальных матча. В них футболист отметился 10 голами и шестью результативными передачами.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Эмерика Лапорта в 30 миллионов евро.