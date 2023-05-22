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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Саттон: «Мне кажется, финал Кубка Англии для «Манчестер Сити» будет сложнее, чем финал Лиги чемпионов»

22 Мая 2023 • 17:35 Комментировать

«Манчестер Сити» идет к треблу - команда выиграла чемпионат Англии, и ей предстоят еще два важных матча - финал Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» и финал Лиги чемпионов с «Интером». Бывшая звезда АПЛ Крис Саттон считает, что сражение с «Манчестер Юнайтед» будет сложнее, ведь «красные дьяволы» изо всех сил будут стремиться не дать сопернику выиграть «требл».

- Я задаюсь вопросом, что будет сложнее для «Манчестер Сити», игра с «Интером» или с «Манчестер Юнайтед»? Я уверен, что «Манчестер Юнайтед» сделает все, чтобы испортить требл землякам, - цитирует слова Саттона BBC Sport. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Крис Саттон
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