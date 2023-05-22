«Барселона» работает над обменом Фати на Невеша с доплатой, но есть проблема

«Барселона» строит планы на трансферное лето, которое уже не за горами. Как сообщает испанское издание Sport, каталонский клуб заключил соглашение с агентом полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша. «Сине-гранатовые» хотят обменять португальца на Ансу Фати с получением 30 миллионов евро в качестве доплаты в рамках сделки.

Отмечается, что есть проблема – Ансу Фати пока не хочет уходить из «Барселоны».

Рубену Невешу 26 лет, он выступает за «Вулверхэмптон» с лета 2017 года. Что касается 20-летнего Ансу Фати, то он является воспитанником «Барселоны».