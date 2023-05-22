Стало известно, почему Алемани не перешёл из «Барселоны» в «Астон Виллу»

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани должен был перейти на аналогичную должность в «Астон Виллу», но всё сорвалось. Каталонцы объявляли об уходе Алемани, однако функционер передумал и продолжил работу.

Как сообщает Football Insider, Алемани не перешёл в «Астон Виллу» из-за планов бирмингемского клуба по сокращению расходов на летнее трансферное окно. «Вилланам» придётся сократить бюджет на трансферы из-за ограничений в рамках финансового фэйр-плей.

«Астон Вилла» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда претендует на место в еврокубках.