Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, почему Алемани не перешёл из «Барселоны» в «Астон Виллу»

22 Мая 2023 • 16:59 Комментировать

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани должен был перейти на аналогичную должность в «Астон Виллу», но всё сорвалось. Каталонцы объявляли об уходе Алемани, однако функционер передумал и продолжил работу.

Как сообщает Football Insider, Алемани не перешёл в «Астон Виллу» из-за планов бирмингемского клуба по сокращению расходов на летнее трансферное окно. «Вилланам» придётся сократить бюджет на трансферы из-за ограничений в рамках финансового фэйр-плей.

«Астон Вилла» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда претендует на место в еврокубках.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Астон Вилла Матеу Алемани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.05.23 в 22:00
Ньюкасл Ньюкасл
Лестер Лестер
1.37 5.40 8.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Мая
17:18 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок сборной Уэльса спрогнозировал АПЛ следующего сезона
17:16 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» работает над обменом Фати на Невеша с доплатой, но есть проблема
16:59 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Алемани не перешёл из «Барселоны» в «Астон Виллу»
16:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в оборону
16:44 · Англия. Премьер-лига
Клопп подтвердил уход Артура Мело из «Ливерпуля»
15:47 · Англия. Премьер-лига
Антони поддержал Винисиуса 2
15:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выяснил цену Осимхена и Влаховича
14:57 · Англия. Премьер-лига
Холанн пришёл на празднование чемпионства в необычном одеянии – выглядит как пижама 2 фото
14:54 · Англия. Премьер-лига
Джака: «Моё будущее? Вы наверняка слышали слухи, которые шли в последние недели»
14:11 · Англия. Премьер-лига
Три клуба из АПЛ составят конкуренцию «Барселоне» в борьбе за Роке
13:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» повторяет путь самого успешного «Манчестер Юнайтед»
13:53 · Англия. Премьер-лига
«РБ Лейпциг» лидирует в борьбе за Балогуна
13:53 · Англия. Премьер-лига
Рико Льюис: «Не верю, что играю на одном поле с этими невероятными ребятами»
13:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на топ-полузащитника «Баварии» 1
13:39 · Англия. Премьер-лига
Бадьяшиль перенёс операцию, игрок пропустит старт следующего сезона
Все новости
Рекомендуем