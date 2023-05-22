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«Ливерпуль» нашёл усиление в оборону

22 Мая 2023 • 16:48 Комментировать

«Ливерпуль» готовится к летней перестройке состава. Как сообщает Daily Mail, мерсисайдский клуб включился в гонку за Марком Гехи из «Кристал Пэлас». 22-летний центральный защитник также находится на радарах «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

Гехи является воспитанником академии «Челси». За «Кристал Пэлас» футболист выступает с лета 2021 года. С тех пор Марк провёл за «орлов» 81 матч и записал на свой счёт пять результативных ударов.

Марк Гехи оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 35 миллионов евро. В прошлом году защитник дебютировал за сборную Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Кристал Пэлас Марк Гехи трансферы футбола - лето 2023
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