Клопп подтвердил уход Артура Мело из «Ливерпуля»

Полузащитник Артур Мело покинет «Ливерпуль» в конце сезона по завершению срока аренды. Это подтвердил главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп.

«Хотелось бы пожелать Артуру всего наилучшего, ведь срок его аренды подходит к концу. Все, кто с ним работал, знают о его профессионализме и сильных качествах», - сказал Клопп журналистам.

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает в социальных сетях, что Артур ближайшим летом не останется в «Ювентусе». 26-летний бразильский полузащитник перейдёт в другой клуб.

Отметим, что за первую команду «Ливерпуля» Артур Мело провёл только 13 минут в одном из матчей.