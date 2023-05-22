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Антони поддержал Винисиуса

22 Мая 2023 • 15:47 Комментировать (2)

Футбольный мир продолжает поддерживать нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора. Как известно, в воскресенье бразилец в очередной раз столкнулся с расизмом. Произошло это в матче против «Валенсии», в концовке которого Винисиус ещё и получил карточку красного цвета.

Среди тех, кто поддержал Винисиуса, оказался и вингер «Манчестер Юнайтед» Антони.

«Я поддерживаю тебя, мой брат! Во веки веков!» - написал Антони в социальных сетях на фото Винисиуса.

Напомним, что «Реал» в воскресенье проиграл в гостях у «Валенсии» с результатом 0:1. По итогам тура команда Карло Анчелотти опустилась на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Винисиус Жуниор Антони
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Комментарии (2)
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Promt Roman
22 Мая 2023 в 16:30
Единственный, кто насчёт расизма верно сказал в своё время, это Ваня Тонев из Брендфорда. Мол, херня это всё, нужно системно ко всему этому подходить, а не колени преклонять, как это делали терпилы в наглии. Казалось бы, футболист, а дельные вещи говорит.
Prince of Wales
22 Мая 2023 в 16:21
Удивительно как Реал умудрился слить этот сезон такой Барселоне.
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