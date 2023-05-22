Антони поддержал Винисиуса

Футбольный мир продолжает поддерживать нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора. Как известно, в воскресенье бразилец в очередной раз столкнулся с расизмом. Произошло это в матче против «Валенсии», в концовке которого Винисиус ещё и получил карточку красного цвета.

Среди тех, кто поддержал Винисиуса, оказался и вингер «Манчестер Юнайтед» Антони.

«Я поддерживаю тебя, мой брат! Во веки веков!» - написал Антони в социальных сетях на фото Винисиуса.

Напомним, что «Реал» в воскресенье проиграл в гостях у «Валенсии» с результатом 0:1. По итогам тура команда Карло Анчелотти опустилась на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.