В социальных сетях болельщики обсуждают наряд, в котором Эрлинг Холанн пришёл на празднование чемпионства. Нападающий «Манчестер Сити» надел что-то похожее на пижаму.

Напомним, что «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в субботу, когда «Арсенал» проиграл «Ноттингем Форест» со счётом 0:1. На следующий день команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Челси» со счётом 1:0, уже не имея турнирной мотивации. После финального свистка «горожане» получили трофей.

22-летний Эрлинг Холанн в сезоне 2022/2023 провёл 50 матчей, в которых записал на свой счёт 52 гола и 8 результативных передач на партнёров.