«Арсенал» нацелился на топ-полузащитника «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может перебраться из немецкой Бундеслиги в Английскую премьер-лигу. Согласно данным газеты Marca, в услугах хавбека заинтересован лондонский «Арсенал».

Ранее в прессе сообщалось об интересе к 28-летнему футболисту со стороны каталонской «Барселоны» и «Ливерпуля». При этом сам игрок не стремится к уходу из мюнхенского гранда.

Киммих выступает за «Баварию» с лета 2015 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025 года. Трансферная стоимость полузащитника составляет 80 миллионов евро.