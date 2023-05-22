Экс-тренер «Челси» может возглавить «Лестер»

Британский специалист Грэм Поттер, последним местом работы которого был лондонский «Челси», может вернуться к работе в ближайшем будущем. Как информирует Football Insider, в услугах тренера заинтересован «Лестер».

Руководство «лис» рассматривает кандидатуру 48-летнего наставника на следующий сезон.

В настоящий момент «Лестер» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. На счету команды 30 набранных баллов.

В ближайшем поединке «лисы» на выезде померяются силами с «Ньюкаслом». Встреча состоится сегодня, 22 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.