«Манчестер Сити» продаёт вратаря

Голкипер «Манчестер Сити» Зак Стеффен, который выступает в аренде за «Мидлсбро», может покинуть «горожан». Об этом сообщают журналисты таблоида The Sun.

Согласно сведениям источника, владельцы «Манчестер Сити» готовы выставить 28-летнего вратаря на трансфер по завершении нынешнего сезона, когда он вынется из аренды.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа Стеффен принял участие в 42 поединках, в которых пропустил 50 голов и девять раз сыграл на ноль.

Эксперты портала Transfrmarkt оценивают стоимость 28-летнего американского вратаря в 4,5 миллиона евро. Его аренда истекает в конце нынешнего месяца.