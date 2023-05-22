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«Манчестер Сити» продаёт вратаря

22 Мая 2023 • 08:08 Комментировать

Голкипер «Манчестер Сити» Зак Стеффен, который выступает в аренде за «Мидлсбро», может покинуть «горожан». Об этом сообщают журналисты таблоида The Sun.

Согласно сведениям источника, владельцы «Манчестер Сити» готовы выставить 28-летнего вратаря на трансфер по завершении нынешнего сезона, когда он вынется из аренды.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа Стеффен принял участие в 42 поединках, в которых пропустил 50 голов и девять раз сыграл на ноль.

Эксперты портала Transfrmarkt оценивают стоимость 28-летнего американского вратаря в 4,5 миллиона евро. Его аренда истекает в конце нынешнего месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Зак Стеффен трансферы футбола - лето 2023
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