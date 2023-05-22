Лэмпард - о матче с «Манчестер Сити»: «Челси» заслуживал ничью»

Наставник лондонского Фрэнк Лэмпард пообщался с представителями СМИ после поражения в матче с «Манчестер Сити» в рамках 37-го тура Премьер-лиги. «Пенсионеры» потерпели поражение со счетом 0:1.

«Команда показала хороший футбол, я доволен нашей игрой. Мы недовольны поражением, думаю, в этом поединке «Челси» заслуживал ничью. Команда показала в этом матче, что движется вперед», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

После 36 проведенных матчей «Челси» с 43 баллами занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий поединок подопечные Лэмпарда проведут против «Манчестер Юнайтед» на выезде.