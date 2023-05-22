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«Манчестер Юнайтед» согласовал громкий трансфер

22 Мая 2023 • 07:36 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию нового защитника. Согласно информации Il Matino, ряды манкунианского гранда пополнит Ким Мин Джэ, выступающий в чемпионате Италии за «Наполи». Сделка практически завершена.

В споре за южнокорейского защитника «красные дьяволы» опередили французский «ПСЖ» и «Ливерпуль». Трансферная стоимость Джэ оценивается в 50 миллионов евро.

Ким Мин перебрался в «Наполи» летом прошлого года из стамбульского «Фенербахче» за 18 миллионов евро. С ним был подписан трудовой договор, рассчитанный до середины 2025 года.

В этом сезоне защитник провел 43 матча, забил два гола и отдал два ассиста.

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Манчестер Юнайтед Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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