«Манчестер Юнайтед» согласовал громкий трансфер

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию нового защитника. Согласно информации Il Matino, ряды манкунианского гранда пополнит Ким Мин Джэ, выступающий в чемпионате Италии за «Наполи». Сделка практически завершена.

В споре за южнокорейского защитника «красные дьяволы» опередили французский «ПСЖ» и «Ливерпуль». Трансферная стоимость Джэ оценивается в 50 миллионов евро.

Ким Мин перебрался в «Наполи» летом прошлого года из стамбульского «Фенербахче» за 18 миллионов евро. С ним был подписан трудовой договор, рассчитанный до середины 2025 года.

В этом сезоне защитник провел 43 матча, забил два гола и отдал два ассиста.