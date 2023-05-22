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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн заявил, что «Тоттенхэму» нужны перемены

22 Мая 2023 • 07:29 Комментировать

Форвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн дал интервью британским журналистам после встречи с «Брентфордом» (1:3) в рамках 37-го тура Премьер-лиги.

«Я максимально сосредоточен на нынешнем сезоне. Делаю все, чтобы максимально помочь команде. Впереди нас ждет лето, нужно многое изменить, чтобы снова начать добиваться успеха. Сейчас же я сконцентрирован на том, чтобы насладиться последними матчами и постараться победно завершить сезон», - передает слова нападающего Daily Mail.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Кейн поучаствовал в 37 поединках, отметившись 28 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
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