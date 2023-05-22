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Эллардайс нашёл 5 фунтов на стадионе и подарил их четвёртому арбитру

22 Мая 2023 • 00:53 Комментировать
Вест Хэм
3:1
Лидс
окончен

В предпоследнем туре чемпионата Англии «Лидс» съездил в Лондон и проиграл там «Вест Хэму». Это наверняка испортило настроение наставнику «павлинов» Сэму Эллардайсу - но не настолько, чтобы он забыл о благородстве.

Во время игры телекамеры выхватили любопытный эпизод - Сэм нашел брошенную кем-то банкноту в 5 фунтов стерлингов и решил подарить ее четвертому арбитру. Увы, но это не помогло «Лидсу» спастись от поражения со счетом 1:3.

А в последнем туре английского чемпионата «Лидсу» предстоит сыграть дома с другим лондонским клубом - «Тоттенхэмом». Это случится двадцать восьмого мая. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Сэм Эллардайс
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