Эллардайс нашёл 5 фунтов на стадионе и подарил их четвёртому арбитру

В предпоследнем туре чемпионата Англии «Лидс» съездил в Лондон и проиграл там «Вест Хэму». Это наверняка испортило настроение наставнику «павлинов» Сэму Эллардайсу - но не настолько, чтобы он забыл о благородстве.

Во время игры телекамеры выхватили любопытный эпизод - Сэм нашел брошенную кем-то банкноту в 5 фунтов стерлингов и решил подарить ее четвертому арбитру. Увы, но это не помогло «Лидсу» спастись от поражения со счетом 1:3.

А в последнем туре английского чемпионата «Лидсу» предстоит сыграть дома с другим лондонским клубом - «Тоттенхэмом». Это случится двадцать восьмого мая.