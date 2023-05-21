«Манчестер Сити» нацелился на топ-футболиста в среднюю линию

Илкай Гюндоган может покинуть «Манчестер Сити» ближайшим летом. Гранд Премьер-лиги Англии ищет нового футболиста в центр поля и положил глаз на Йозуа Киммиха из «Баварии». Об этом рассказывает The Sun.

По данным источника, чтобы подписать Киммиха, «Манчестер Сити» может использовать Жоау Канселу. Португалец сейчас выступает в «Баварии» в аренде, но права на его принадлежат как раз «горожанам».

Ранее слухи связывали Йозуа Киммиха с «Реалом» и «Барселоной». При этом появлялась информация о том, что 28-летний полузащитник не планирует никуда уходить из «Баварии» в обозримом будущем.