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«Манчестер Сити» нацелился на топ-футболиста в среднюю линию

21 Мая 2023 • 19:30 Комментировать

Илкай Гюндоган может покинуть «Манчестер Сити» ближайшим летом. Гранд Премьер-лиги Англии ищет нового футболиста в центр поля и положил глаз на Йозуа Киммиха из «Баварии». Об этом рассказывает The Sun.

По данным источника, чтобы подписать Киммиха, «Манчестер Сити» может использовать Жоау Канселу. Португалец сейчас выступает в «Баварии» в аренде, но права на его принадлежат как раз «горожанам».

Ранее слухи связывали Йозуа Киммиха с «Реалом» и «Барселоной». При этом появлялась информация о том, что 28-летний полузащитник не планирует никуда уходить из «Баварии» в обозримом будущем.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Йозуа Киммих трансферы футбола - лето 2023
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