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Моуринью выбрал новичка для «Ромы»

21 Мая 2023 • 18:31 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью выбрал новичка для команды на трансферное окно. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, португальский тренер хочет, чтобы состав пополнил Юри Тилеманс.

Подписать Тилеманса ближайшим летом «Рома» может бесплатно. Действующий контракт 26-летнего бельгийца с «Лестером» истекает в конце сезона.

«Рома» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. При этом на прошлой неделе команда Моуринью пробилась в финал Лиги Европы, где сыграет против «Севильи».

Добавим, что контракт Жозе Моуринью с «Ромой» рассчитан до средины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лестер Жозе Моуринью Юри Тилеманс трансферы футбола - лето 2023
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