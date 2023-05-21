«Брайтон» впервые в истории пробился в еврокубки

В воскресенье «Брайтон» порадовал своих болельщиков победой над «Саутгемптоном» со счётом 3:1. Набрав три очка, команда Роберто де Дзерби обеспечила себе место в еврокубках на следующий сезон. «Чайки» выступят в клубном турнире УЕФА впервые в своей истории.

«Брайтон» (61 очко, разность голов +20) финиширует либо на шестой, либо на седьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Учитывая серьёзный перевес над «Астон Виллой» (58 очков, разность голов +4) в разности мячей, команда Роберто де Дзерби на 99% получит билет в Лигу Европы, а не в Лигу конференций.

Отметим, что «Брайтон» был создан в 1901 году.