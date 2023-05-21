«Манчестер Сити» готов продать вратаря

«Манчестер Сити» готов к летней продаже своего голкипера Зака Штеффена. Об этом рассказывает таблоид The Sun.

Сезон 2022/2023 Штеффен провёл в аренде в «Мидлсбро». Команда заняла четвёртое место по итогам регулярного чемпионата и оказалась в плей-офф. Там «боро» уступили в полуфинале «Ковентри» (0:0, 0:1). Как следствие, вернуться в Премьер-лигу команде не удалось.

Отмечается, что Штеффен может продолжить карьеру в Бундеслиге. Интерес к 28-летнему американцу проявляют немецкие клубы.

Зак Штеффен оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 4,5 миллиона евро.