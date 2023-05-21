«Лидс» остался в зоне вылета, проиграв «Вест Хэму»

В 37-й туре Премьер-лиги «Вест Хэм» играл против «Лидса». Гостям важно каждое очко, чтобы избежать вылета в Чемпионшип, и Родриго Морено достаточно быстро открыл счет, вколотив мяч в сетку после аута. Соперник отыгрался, когда Деклан Райс с близкой дистанции замкнул прострел Джаррода Боуэна. После перерыва Боуэн получил проникающий пас и прошил перчатки голкипера, мяч рикошетом от штанги оказался в сетке. Точку поставил Мануэль Лансини, расстрелявший ворота после прорыва Лукаса Пакета по лицевой линии, - 3:1.
«Молотобойцы» уже 14-е, а вот противник - третий с конца и проигрывает два очка «Эвертону».
Протокол игры
|17'Морено Родриго (0:1)
|(1:1) Райс Деклан31'
|(2:1) Боуэн Джаррод72'
|(3:1) Лансини Мануэль90'
Фабьянски Лукаш•Цоуфал Владимир•Зума Курт46' (Керер Тило (46') •Огбонна Анджело•Эмерсон Палмиери•Соучек Томаш•Райс Деклан•Боуэн Джаррод84' (Лансини Мануэль (84') •Пакета Лукас• 65'Форнальс Пабло90' (Дивин Мубама (90') •Ингс Дэнни90' (Джонсон Бен (90')
Роблес Жоэль•Эйлинг Люк•Кристенсен Расмус•Вебер Максимилиан•Стрёйк Паскаль85' (Гринвуд Сэм (85') •Маккенни Уэстон85' (Рока Марк (85') •Кох Робин• 88'Форшоу Адам62' (Саммервилл Крисенсио (62') • 80'Морено Родриго• 82'Бэмфорд Патрик34' (Ньонто Вильфред (34') •Харрисон Джек62' (Ааронсон Бренден (62')
Запасные: Рюттер Жоржиньо•Мелье Иллан•Купер Лиам
21 мая. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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