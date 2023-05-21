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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лидс» остался в зоне вылета, проиграв «Вест Хэму»

21 Мая 2023 • 17:32 Комментировать
Вест Хэм
3:1
Лидс
окончен

В 37-й туре Премьер-лиги «Вест Хэм» играл против «Лидса». Гостям важно каждое очко, чтобы избежать вылета в Чемпионшип, и Родриго Морено достаточно быстро открыл счет, вколотив мяч в сетку после аута. Соперник отыгрался, когда Деклан Райс с близкой дистанции замкнул прострел Джаррода Боуэна. После перерыва Боуэн получил проникающий пас и прошил перчатки голкипера, мяч рикошетом от штанги оказался в сетке. Точку поставил Мануэль Лансини, расстрелявший ворота после прорыва Лукаса Пакета по лицевой линии, - 3:1.

«Молотобойцы» уже 14-е, а вот противник - третий с конца и проигрывает два очка «Эвертону».

Протокол игры  
Вест Хэм3:1Лидс
  17'Морено Родриго (0:1)
(1:1) Райс Деклан31'  
(2:1) Боуэн Джаррод72'  
(3:1) Лансини Мануэль90'  
Фабьянски ЛукашЦоуфал ВладимирЗума Курт 46' (Керер Тило ( 46') Огбонна АнджелоЭмерсон ПалмиериСоучек ТомашРайс ДекланБоуэн Джаррод 84' (Лансини Мануэль ( 84') Пакета Лукас  65'Форнальс Пабло 90' (Дивин Мубама ( 90') Ингс Дэнни 90' (Джонсон Бен ( 90')
Запасные: Корне МаксвеллБенрахма СаидАреола АльфонсАнтонио МайклКрессуэлл Аарон
Роблес ЖоэльЭйлинг ЛюкКристенсен РасмусВебер МаксимилианСтрёйк Паскаль 85' (Гринвуд Сэм ( 85') Маккенни Уэстон 85' (Рока Марк ( 85') Кох Робин  88'Форшоу Адам 62' (Саммервилл Крисенсио ( 62'  80') Морено Родриго  82'Бэмфорд Патрик 34' (Ньонто Вильфред ( 34') Харрисон Джек 62' (Ааронсон Бренден ( 62')
Запасные: Рюттер ЖоржиньоМелье ИлланКупер Лиам
21 мая. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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