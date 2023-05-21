«Лидс» остался в зоне вылета, проиграв «Вест Хэму»

В 37-й туре Премьер-лиги «Вест Хэм» играл против «Лидса». Гостям важно каждое очко, чтобы избежать вылета в Чемпионшип, и Родриго Морено достаточно быстро открыл счет, вколотив мяч в сетку после аута. Соперник отыгрался, когда Деклан Райс с близкой дистанции замкнул прострел Джаррода Боуэна. После перерыва Боуэн получил проникающий пас и прошил перчатки голкипера, мяч рикошетом от штанги оказался в сетке. Точку поставил Мануэль Лансини, расстрелявший ворота после прорыва Лукаса Пакета по лицевой линии, - 3:1.

«Молотобойцы» уже 14-е, а вот противник - третий с конца и проигрывает два очка «Эвертону».