«Ноттингем Форест» хочет выкупить игрока «Манчестер Юнайтед»

Обыграв «Арсенал» со счётом 1:0, «Ноттингем Форест» сделал важный шаг к сохранению прописки в Премьер-лиге Англии. Как сообщает The Telegraph, «лесники» теперь настроены добиваться выкупа голкипера Дина Хендерсона у «Манчестер Юнайтед». В сезоне 2022/2023 этот футболист играет за «Ноттингем» на правах аренды.

Отмечается, что сам Хендерсон тоже хотел бы остаться в «Ноттингем Форест» на постоянной основе. Что до позиции «Манчестер Юнайтед», то она будет определяться исходя из будущего Давида де Хеа.

26-летний Дин Хендерсон провёл за «Ноттингем Форест» 20 матчей, в которых пропустил 33 гола.