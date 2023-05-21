«Тоттенхэм» не связывался с «Фейеноордом» по Слоту – директор клуба

Директор «Фейеноорда» Деннис те Клоезе дал комментарий по поводу главного тренера команды Арне Слота.

Стоит сказать, что в последнее время слухи активно связывают Слота с английским «Тоттенхэмом». «Шпоры» ищут нового рулевого для команды с конца марта, когда они попрощались с Антонио Конте.

«Нет, от «Тоттенхэма» никаких запросов по Слоту не поступало. В феврале был предметный интерес из «Лидса», но мы с Арне сказали «нет». Он не хотел переходить в «Лидс». Думаю, это было хорошее решение», - сказал функционер ESPN.

Напомним, что в этом сезоне Арне Слот привёл «Фейеноорд» к титулу чемпиона Нидерландов.