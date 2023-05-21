Нагельсманн поставил условие «Тоттенхэму»

В конце марта «Тоттенхэм» отправил в отставку Антонио Конте. С тех пор лондонский клуб ищет нового рулевого для команды. Как сообщает The Times, «шпоры» возобновили переговоры с Юлианом Нагельсманном. Молодой немец якобы заинтересован в этой работе, но он поставил условие – ему нужны гарантии по должности спортивного директора.

Как известно, «Тоттенхэм» остался без спортивного директора после того, как Фабио Паратичи дисквалифицировали за причастность к предполагаемым финансовым нарушениям «Ювентуса», где он работал ранее.

Юлиан Нагельсманн находится без работы с конца марта. Тогда его уволили из «Баварии».