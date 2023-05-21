Клопп доволен попаданию в Лигу Европы

После субботней ничьей с «Астон Виллой» (1:1) «Ливерпуль» имеет призрачные шансы на выход в Лигу чемпионов. С вероятностью в 99% команда Юргена Клоппа в следующем сезоне выступит в Лиге Европы. Рулевой мерсисайдцев дал комментарий на этот счёт.

«Мы сделаем Лигу Европы нашим турниром. Я не настолько избалован. То, что мы уже обеспечили себе место в Лиге Европы, невероятно, учитывая команды вокруг нас. Мы справились, и это хорошо.

Был период, когда мы долго не слышали гимн Лиги чемпионов. Лига Европы – это абсолютно нормально. Посмотрим, что мы сможем сделать в этом турнире», - сказал Клопп BBC.