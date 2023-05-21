Ширер: «Наблюдать за «Манчестер Сити» - одно удовольствие»

Рекордсмен АПЛ по количеству забитых голов, Алан Ширер, признался, что с большим удовольствием следит за тем, как выступает в нынешнем сезоне чемпион Англии - «Манчестер Сити».

- Неважно, за кого вы болеете, следить за выступлениями «Манчестер Сити» в любом случае является сплошным удовольствием. Когда вы видите, как они уничтожают мадридский «Реал», с такой легкостью... Эрлинг Холанн привнес в команду уверенность в себе, такое, знаете, лучезарное, благородное высокомерие по отношению к соперникам. Даже если сам он не забивает, его так боятся, что упускают из виду его партнеров, - цитирует слова Ширера BBC Sport.