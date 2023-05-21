Каррагер: «Уверен, что «Манчестер Сити» сделает требл»

«Манчестер Сити» может стать десятым клубом в истории европейского футбола, сделавшим «требл», и это впечатляет Джейми Каррагера. Он уверен, что у подопечных Хосепа Гвардиолы все получится и вслед за чемпионским титулом, уже взятым, будут и победы в двух финалах - сперва Кубка Англии третьего июня, а затем финала Лиги чемпионов через неделю, десятого июня.

- Я уверен, у них получится. Я думаю, что они будут большими фаворитами в игре против «Интера» и «Милана». Гвардиола поднял стандарты этого клуба на немыслимые высоты. Фил Фоден не попадает в основной состав, это немыслимо в другом клубе, но таковы стандарты Гвардиолы, - цитирует слова Каррагера BBC Sport.