«Манчестер Сити» вошёл в пятерку самых титулованных клубов Англии

После поражения лондонского «Арсенала» от «Ноттингем Форест» определился чемпион АПЛ - в девятый раз в своей истории им стал «Манчестер Сити». Этот успех позволил «горожанам» войти в пятерку самых титулованных клубов за всю историю английского футбола в смысле побед в чемпионатах.

Двадцать титулов у «Манчестер Юнайтед», 19 у «Ливерпуля». Тринадцать раз побеждал «Арсенал», и по девять победу у «Эвертона», а также «Манчестер Сити». Дальше следует «Астон Вилла» с семью победами и «Сандерленд» с «Челси» - по шесть титулов.

В следующем матче чемпионата «Манчестер Сити» сразится как раз с лондонским «Челси».