Холанн прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити»

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о досрочном чемпионстве «горожан» в Английской премьер-лиге.

«Всегда выкладывайтесь на полную, не жалейте силы. Всегда верьте. Это окупается. Вперед, «Манчестер Сити», - гласит сообщение норвежского бомбардира в социальных сетях.

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии после поражения лондонского «Арсенала» от «Ноттингема» (0:1).

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Холанн принял участие в 33 поединках, отметившись 36 забитыми мячами (семь – с пенальти) и семью результативными передачами.

В ближайшем матче «Сити» на своем поле примет «Челси».