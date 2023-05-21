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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити»

21 Мая 2023 • 09:27 Комментировать

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о досрочном чемпионстве «горожан» в Английской премьер-лиге.

«Всегда выкладывайтесь на полную, не жалейте силы. Всегда верьте. Это окупается. Вперед, «Манчестер Сити», - гласит сообщение норвежского бомбардира в социальных сетях.

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии после поражения лондонского «Арсенала» от «Ноттингема» (0:1).

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Холанн принял участие в 33 поединках, отметившись 36 забитыми мячами (семь – с пенальти) и семью результативными передачами.

В ближайшем матче «Сити» на своем поле примет «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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