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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Хеа высказался о «Золотой перчатке»

21 Мая 2023 • 09:07 Комментировать

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа пообщался с журналистами после победы над «Борнмутом» в рамках 37-го тура Английской премьер-лиги. Манкунианцы выиграли со счетом 1:0.

«Мы одержали важную победу. Отличный финиш. Что касается «Золотой перчатки», то она принадлежит не только мне, но и всей команде», - передает слова испанского вратаря BBC Sport.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 32-летний вратарь принял участие в 36 поединках, в которых попустил 41 гол. В 18 матчах Давид сохранил ворота в неприкосновенности.

После 36 матчей «красные дьяволы» набрали 69 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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