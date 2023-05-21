Де Хеа высказался о «Золотой перчатке»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа пообщался с журналистами после победы над «Борнмутом» в рамках 37-го тура Английской премьер-лиги. Манкунианцы выиграли со счетом 1:0.

«Мы одержали важную победу. Отличный финиш. Что касается «Золотой перчатки», то она принадлежит не только мне, но и всей команде», - передает слова испанского вратаря BBC Sport.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 32-летний вратарь принял участие в 36 поединках, в которых попустил 41 гол. В 18 матчах Давид сохранил ворота в неприкосновенности.

После 36 матчей «красные дьяволы» набрали 69 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.