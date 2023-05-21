«Челси» близок к покупке нового вратаря

Голкипер «Брентфорда» Давид Райя близок к переходу в топ-клуб Английской премьер-лиги. Согласно данным Givemesport, новым местом работы 27-летнего испанского вратаря станет лондонский «Челси». Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

Конкурентом «пенсионеров» в споре за футболиста считается «Тоттенхэм». Стоимость потенциального трансфера оценивается в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Давид принял участие в 38 поединках, пропустив 47 мячей. В 11 матчах испанец отстоял на ноль.

«Челси» провально проводит нынешний сезон АПЛ. После 35 сыгранных матчей подопечные Фрэнка Лэмпарда занимают лишь 12-е место в турнирной таблице.