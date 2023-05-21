Гюндоган выбрал между «Манчестер Сити» и «Барселоной»

Появились новости о будущем немецкого полузащитника Илкая Гюндогана, выступающего в чемпионате Англии за «Манчестер Сити». Как стало известно журналистам The Times, хавбек решил отказаться от перехода в «Барселону» и остаться в стане «горожан».

Источник утверждает, что Илкай близок к подписанию нового контракта с клубом из Манчестера. Срок нового трудового договора будет рассчитан на несколько сезонов. Действующее соглашение между сторонами истекает грядущим летом.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Гюндоган провел 30 поединков, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и четыре результативные передачи.