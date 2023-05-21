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Ширер: «Уверен, что Кейн останется в «Тоттенхэме»

21 Мая 2023 • 05:23 Комментировать
Тоттенхэм
1:3
Брентфорд
окончен

Алан Ширер, который владеет рекордом по количеству голов в АПЛ, знает о том, что его преследует Гарри Кейн - по словам Ширера, тот сам говорил ему, что поставил перед собой эту цель. Именно поэтому Ширер уверен, что Кейн не станет покидать «Тоттенхэм», который дает ему возможность забивать даже тогда, когда дела плохи. По мнению Ширера, трофеи Кейну не нужны - ему приятны личные рекорды.

- Я знаю, как он хочет побить мой рекорд, он мне само говорил об этом! Я слышал, что его обвиняют в том, что он ничего не выиграл, но его главные трофеи - это личные рекорды, ему хватает их. Потому я уверен, что он останется в клубе, для которого станет главной легендой. Невероятная карьера, на самом деле, - цитирует слова Ширера BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Алан Ширер Гарри Кейн
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