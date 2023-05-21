Кейн провёл 300-й матч за «Тоттенхэм» в АПЛ

Гарри Кейн очень старался в предпоследнем для «Тоттенхэма» матче в нынешнем сезоне АПЛ, он забил, однако команда проиграла «Брентфорду» и теперь нет ясности по поводу того, сыграет ли клуб хоть в каком-нибудь европейском турнире в следующем сезоне.

Подобный результат стал холодным душем для Гарри, для которого прошедший матч оказался юбилейным, 300-м в составе своего клуба в АПЛ.

В последнем туре английского чемпионата лондонскому клубу предстоит сыграть на выезде с «Лидсом», это случится в следующее воскресенье, двадцать восьмого мая. Сейчас команда занимает восьмое место в турнирной таблице.