Кейн установил новый рекорд АПЛ

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн продолжает с завидной регулярностью переписывать книги рекордов - как клубную, «Тоттенхэма», так и общую, АПЛ. В матче 37-го тура чемпионата Англии он забил в ворота «Брентфорда», но команде это не помогло - она проиграла «пчелам» 1:3.

Как оказалось, Кейн отличился уже в 25-м матче сезона - чаще всего он забивает скромно, по мячу за матч, лишь три раза в этом году он сделал дуль, и обратной стороной такого стиля стал такой рекорд. Но не так много уступает ему Эрлинг Холанн - у того 23 матча в текущем сезоне, и еще три игры, чтобы настичь или даже побить достижение Кейна.