Даблин: «Всё слишком поздно для «Ливерпуля»

Бывший футболист английской сборной Дион Даблин не верит в то, что «Ливерпуль» попадет в зону Лиги чемпионов - он скептически оценивал эти шансы даже до того, как команда Юргена Клоппа потеряла два очка в игре с «Астон Виллой». По мнению Даблина, «Ливерпулю» были бы необходимы еще примерно пять игр, чтобы добиться цели - но их у клуба, как легко понять, попросту нет.

- «Ливерпулю» не хватит игр. Они отлично играют, забивают разнообразные голы, но нет матчей. Им не хватает трех-четырех игр, может, пяти, - цитирует слова Даблина BBC Sport.

В последнем туре чемпионата «Ливерпуль» сыграет с «Саутгемптоном».