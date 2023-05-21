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Моура: «Хет-трик против «Аякса» - пик моей карьеры»

21 Мая 2023 • 06:10 Комментировать
Тоттенхэм
1:3
Брентфорд
окончен

Лукас Моура, может, не самый известный нападающий «Тоттенхэма» при наличии в клубе Гарри Кейна, однако именно он фактически вывел клуб в 2019 году в финал Лиги чемпионов - Моура забил три мяча в памятной игре против «Аякса», когда, проигрывая 0:2, «Тоттенхэм» забил во втором тайме трижды и перевернул все. Моура считает тот момент лучшим в своей карьере.

- Невероятная игра, лучший момент моей карьеры, ее пик. Но на самом деле я наслаждался каждым моментом пребывания в «Тоттенхэме», каждая тренировка, каждая игра, - цитирует слова Моуры BBC Sport.

Моура выступает за «Тоттенхэм» с 2018 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лукас Моура
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