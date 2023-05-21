Моура: «Всегда буду благодарен»

Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура провел свой последний домашний матч за клуб, однако сложился он неудачно - «шпоры» были как следует ужалены «пчелами», проиграв со счетом 1:3. Моура попрощался с публикой, заявив, что всегда будет благодарен «Тоттенхэму» за пристанище, а также, разумеется, за участие в финале Лиги чемпионов в 2019 году.

- Я хотел победить в таком матче, к сожалению, этого не получилось. Мы сыграли против очень хорошей команды, они были лучше во втором тайме. Они заслужили победу. Прощаться всегда непросто. Всегда буду хранить это в памяти, - цитирует слова Моуры BBC Sport.