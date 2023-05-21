Бен Ми: «Показали, чего мы стоим»

В тридцать седьмом туре английского чемпионата «Брентфорд» одержал очередную громкую победу, «пчелы» слетали в Лондон и искусали там «Тоттенхэм», которого «шпоры» вообще не спасли. Защитник «Брентфорда» Бен Ми считает, что его команда снова смогла показать свои качества.

- Фантастическая победа. Мы снова показали, кто мы. Весь сезон мы поддавливаем на команды первой шестерки. Будем пытаться попасть в зону европейских турниров, - цитирует слова Ми BBС Sport.

Однако в последнем туре «Брентфорду» придется сразиться не с кем-нибудь, а с «Манчестер Сити».