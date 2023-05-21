Эшли Уильямс: «Кейну надо уходить из «Тоттенхэма»

В предпоследнем туре английского чемпионата «Тоттенхэм» снова проиграл, и теперь велика вероятность того, что лондонский клуб останется без еврокубков - даже без Лиги Европы. Бывший капитан сборной Уэльса считает, что лидеру клуба, Гарри Кейну, пора задуматься об уходе из команды.

- Я считаю, что ему пора покидать «Тоттенхэм». Клуб не соответствует качествам и амбициям игрока. Но у меня все равно есть чувство, что он не решится уйти, - цитирует слова Уильямса BBC Sport.

Гарри Кейн выступает за лондонский клуб с 2011 года, в текущем сезоне он стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма».