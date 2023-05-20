Мэйсон: «Лето близко, будут приняты важные решения»

Лондонский «Тоттенхэм» снова проиграл, команда уступила на своем поле «Брентфорду» и выпала не то, что из зоны Лиги чемпионов - а даже из зоны Лиги Европы. Нынешний тренер «Тоттенхэма» Райан Мэйсон признал, что мысли всего коллектива уже о лете и предстоящих переменах.

- Скоро лето, у нас будет еще матч с «Лидсом», но впереди важные решения. Поэтому то, что происходит сейчас, уже не так и важно. Важно то, что этот клуб будет и через двадцать, и через тридцать, и через сорок лет, в этом нет сомнений, - цитирует слова Мэйсона BT Sport.

Сейчас лондонский клуб занимает лишь восьмое место в турнирной таблице.