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Невеш: «Я хочу играть в Лиге чемпионов»

20 Мая 2023 • 23:37 Комментировать

Португальский полузащитник Рубен Невеш, которого молва часто отправляет в «Барселону», не скрывает того, что собирается покинуть свой нынешний клуб «Вулверхэмптон» после шести лет выступлений в нем. Он пояснил, что хочет играть в Лиге чемпионов, что вряд ли возможно с «волками».

- Мне нравится тут, но я никогда не скрывал, что хочу попробовать футбол Лиги чемпионов. Это непростое решение, хотя еще ничего не решено на самом деле. Если это была моя последняя домашняя игра, то я хочу поблагодарить фанатов за последние шесть лет, проведенных вместе, - цитирует слова Невеша BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Рубен Невеш
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