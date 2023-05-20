Невеш: «Я хочу играть в Лиге чемпионов»

Португальский полузащитник Рубен Невеш, которого молва часто отправляет в «Барселону», не скрывает того, что собирается покинуть свой нынешний клуб «Вулверхэмптон» после шести лет выступлений в нем. Он пояснил, что хочет играть в Лиге чемпионов, что вряд ли возможно с «волками».

- Мне нравится тут, но я никогда не скрывал, что хочу попробовать футбол Лиги чемпионов. Это непростое решение, хотя еще ничего не решено на самом деле. Если это была моя последняя домашняя игра, то я хочу поблагодарить фанатов за последние шесть лет, проведенных вместе, - цитирует слова Невеша BBC Sport.